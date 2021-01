Erstmals Frau als Boss: Sie schrieb NBA-Geschichte

Historisch – denn erstmals in der 75-jährigen Geschichte der US-Basketball-Liga coachte eine Frau! „Gregg hat mit dem Finger auf mich gezeigt, gesagt, dass ich das schon mache. Ein wichtiger Moment“, so die 43-Jährige. Die selbst in der Frauen-NBA spielte, seit 2014 dem Betreuerstab der Texaner angehört, in Vorbereitungsspielen bereits das Kommando hatte: „Eine echte Expertin mit gutem Draht zum Team“, so Jakob Pölt, der speziell nach seinem Wechsel 2018 viel mit Hammon gearbeitet hatte. Beim 107:121 gegen die Lakers durfte der Wiener von Beginn ran, kam in 24 Minuten auf acht Punkte, sieben Rebounds. Lakers-Star Lebron James erzielte an seinem 36. Geburtstag im 1000. Spiel in Serie zumindest zehn Punkte.