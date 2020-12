Rauchfangkehrer überbrachten Neujahrsglückwünsche

Rauchfangkehrer gelten schon lange als Glücksbringer

Das Handwerk der Rauchfangkehrers wurde 2019 in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Rauchfangkehrer gelten in vielen Teilen der Welt als Glücksbringer. Das geht darauf zurück, dass der Kamin in der Küche früher das Zentrum der Häuser war. Sobald der Rauchfang verstopft war oder schlecht zog, konnten keine warmen Mahlzeiten zubereitet werden und es blieb kalt in der Wohnung.