Mehrere Brüche! „Held von Bern“ schwer gestürzt

„Er hat keine starken Schmerzen. Aber die Ärzte haben gesagt, es hätte auch ganz anders ausgehen können“, sagte Dagmar Eckel dem SID. Ihr Vater, der bereits am 22. Dezember gestürzt war, werde am Mittwoch in die Geriatrie-Abteilung überwiesen, um mit der Rehabilitation zu beginnen. „Ihn Heiligabend heimzuholen, war mir zu gefährlich“, sagte sie.