Nächste Spritzen lassen auf sich warten

Knapp ein Prozent der Ration ging an Salzburg

Am 26. Dezember wurden die ersten Dosen an die Mitgliedsländer ausgeliefert: Auf Österreich entfielen 10.000 Stück, 96 davon bekam ein Salzburger Seniorenwohnhaus. Das ist knapp ein Prozent der Österreich-Menge und wurde vom Bund zugeteilt. „Eine symbolische Menge, die gleich verimpft werden konnte“, heißt es aus dem Büro von Gesundheitsreferent Christian Stöckl. Am 12. Jänner wird die erste große Tranche für Salzburg erwartet – laut Bevölkerungsschlüssel 65.000 Impfdosen für Spitäler, Gesundheits-, Senioren- und Betreuungseinrichtungen. Eine Woche später ist auch die zweite Teilimpfung im Seniorenwohnhaus Liefering fällig. „Das weitere Vorgehen ist von der verfügbaren Menge an Impfstoff abhängig.“ Das Land Salzburg sei an die Strategie und die Lieferungen des Bundes gebunden.