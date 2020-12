Salzburger Impf-Auftakt mit 96 Stichen

Gut die Hälfte der Bewohner nahm teil

Insgesamt 96 Impfungen wurden zum Auftakt verabreicht. Das Interesse an der freiwilligen Immunisierung war groß. Die Zahl der geimpften Mitarbeiter und Bewohner hielt sich in etwa die Waage, wobei die Impfquote bei den Senioren mit gut 50 Prozent deutlich höher war. „Ich bin froh, dass wir jetzt beginnen konnten, und habe ein gutes Gefühl“, so Messer. Größere Mengen an Impfstoff werden Mitte Jänner erwartet. „Sobald diese da sind, werden wir die Impfungen in Seniorenwohnheimen fortsetzen und sie in Spitälern, Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen aufnehmen“, sagt Gesundheitsreferent und Landes-Vize Christian Stöckl (ÖVP). Rund 65.000 Impfdosen sind für Salzburg in der nächsten Tranche eingeplant.