Demi Lovato feiert ihre Dehnungsstreifen

Ihre Fans wolle sie mit diesen Fotos ermutigen, an sich zu glauben, sich selbst zu lieben und seine Makel zu feiern, so die US-Beauty weiter. „Lasst dies eine Erinnerung an all jene sein, die glauben, es ist nicht möglich: Es ist tatsächlich möglich. Ihr könnt es tun, glaubt an euch - auch wenn dieses Jahr hart war“, so Demi Lovatos abschließender Appell an ihre Anhänger.