Ski alpin: Schlechtester Saisonstart seit 1986

Am Tag nach den beiden Stockerln in Alta Badia fuhr Manuel Feller beim Slalom von Madonna di Campiglio nur um eine Hundertstel am Podest vorbei. So ist der schlechteste Ski-Saisonstart seit 1986 fix - erstmals seit damals gibt es somit keinen Sieg Österreichs nach 20 Rennen bei den Herren und Damen!