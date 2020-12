BMW 50 Meter über Fluss katapultiert - 2 Verletzte

Spektakulärer Unfall am Sonntagabend im Tiroler Zillertal! Ein Einheimischer kam mit seinem BMW in Brandberg von der Straße ab und mähte regelrecht mehrere Verkehrsschilder und Bäume nieder, ehe der Wagen in hohem Bogen über den Ziller-Fluss flog und nach 50 Metern am Dach liegend zum Stillstand kam. Der Lenker und ein weiterer Insasse - Männer im Alter von 32 und 36 Jahren - erlitten schwere Verletzungen.