Enttarnt: So heißt der mysteriöse Boss von Pornhub

Boykott durch Visa und Mastercard

Mindgeek und seine Streaming-Seiten waren zuletzt wegen Missbrauchsvorwürfen in den Schlagzeilen: Nach einem Kommentar in der „New York Times“ wurden Vorwürfe laut, Pornhub toleriere Uploads, in denen der sexuelle Missbrauch Minderjähriger zu sehen ist und verdiene noch Geld daran. Im Zuge dieser Debatte stellten die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard ihre Geschäftsbeziehung zu Pornhub ein. Dadurch hat die Website nun Schwierigkeiten, Bezahlinhalte an die Nutzer zu verkaufen.