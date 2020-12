Nur eigene Schnelligkeit „schockte“ Scheikl

„Ein Auftakt nach Maß, besser geht’s nicht“, freut sich Scheikl. Dabei war der Kindberger vor dem Start so „nervös wie selten zuvor.“ Der Grund: Seine eigene Schnelligkeit! „Ich war verdutzt, dass ich im Trainingslauf so schnell unterwegs war“, sagt Scheikl, der mit seiner Rennmaschine in beiden Läufen souveräne Bestzeiten hinknallte.