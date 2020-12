„Falsche“ Bescheide für 50 Spitalsmitarbeiter

Meldungen im System waren längst überholt

Doch so weit kam es zum Glück nicht, denn: Alle Personen waren bereits negativ getestet. Die Bescheide waren also schon überholt und kamen zu spät. Wie konnte das passieren? „Die Liste der Verdachtsfälle wurde erst am Freitag ins System eingespeist“, so Peter Plöbst von der Bezirkshauptmannschaft Murtal. Liegt die Verzögerung also beim Spital? Das wiederum weist die Kages zurück, sie spricht von einem „Sturm im Wasserglas“. Betont wird auch, dass der Krankenhausbetrieb nie beeinträchtigt gewesen sei.