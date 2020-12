Internet-Riesen drohen „abschreckende Sanktionen“

Die EU-Kommission will am 15. Dezember Vorschläge vorlegen, welche Auflagen künftig für große Internetkonzerne gelten sollen. Demnach will man den Plattformen klare Vorgaben machen, was sie im Wettbewerb „dürfen und nicht dürfen, um unfaires Verhalten und die gezielte Benachteiligung anderer Unternehmen zu vermeiden“.