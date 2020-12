Gravierende Personalnöte in Landespflegezentren

Wie zum Beispiel in den Landespflege- und -betreuungszentren (LPBZ), wo Betriebsratschef Erwin Bock (von denr FCG, also ÖVP-Gewerkschafter) erneut einen Hilferuf an fachliche und politische Entscheidungsträger (von LH Thomas Stelzer, ÖVP, Landesrätin Birgit Gerstorfer, SPÖ, und Holdingchef Franz Harnoncourt abwärts) geschrieben hat: „Ich wende mich an Sie, in der Erwartung, dass schnellstens Maßnahmen gesetzt werden, um die Personalsituation in unseren Zentren zu verbessern!“