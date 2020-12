Kraftakt für neue Retter-Zentrale in Tamsweg

Gerade noch rechtzeitig vor dem Winter konnte am Sonntag die neue Einsatzzentrale in Tamsweg bezogen werden. Dass das trotz Coronakrise reibungslos funktionierte, ist einem gemeinsamen Kraftakt zu verdanken. Als weihnachtliche Geste packte auch „Austrian Rock“ Franz Müllner mit an und half beim Übersiedeln eines 25 Tonnen schweren Tanklöschfahrzeugs, das er aus eigener Kraft in den Neubau zog. „Das war relativ leicht, aber ich hatte ja Unterstützung“, scherzt der 38-fache Weltrekordhalter, der selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr war. „Die Einsatzkräfte leisten eine super Arbeit. Jeder kann auf sie zählen, wenn man sie braucht – daher möchte ich sie auch unterstützen“, so Müllner. Weil der Nikolausbrauch heuer zu kurz kam, verkleidete er sich bei der Aktion als Weihnachtsmann „Santa Rock“.