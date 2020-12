Beste Werbung für den Fußball

Dass die Bullen und die Berichterstattung über sie polarisieren, ist nichts Neues, konstruktive Kritik indes immer willkommen. Und die eine, die richtige Meinung, gibt es ohnehin nie. Deshalb lässt sich auch so herrlich über den Fußball in all seinen Facetten diskutieren, so energisch und intensiv über die Leistung von Spieler A oder Mannschaft B streiten. Doch bei allen unterschiedlichen Meinungen, die Trainer, Spieler, Fans und Medien nach einer Partie wie jener Salzburgs gegen Atlético haben, eint sie doch eines: Das große Interesse an den fesselnden Europacup-Abenden!