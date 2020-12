Keine roten Corona-Zonen mehr in Italien

Die Behörden in dem 60-Millionen-Einwohner-Land, in dem es immer wieder zu Protesten gegen die Beschränkungen kam, hatten am Freitag gut 18.700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das waren mehr als 5000 weniger als vor einer Woche. Trotzdem warnten Experten am Samstag vor zu frühem Optimismus.