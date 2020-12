Unlockere Feiertage | Ibiza-Seenotretter

Unlockere Feiertage: Ganz so locker wie zunächst geplant werden die Österreicher Weihnachten und Silvester nicht feiern dürfen. Denn gestern Abend einigten sich Bundesregierung und Länder auf Verschärfungen. Die Erlaubnis, zu zehnt und mit Personen aus mehreren Haushalten feiern zu dürfen, ursprünglich für den 24., 25., 26. und 31. Dezember avisiert, wird nun auf den 24. und 25. beschränkt. Statt weiteren Lockerungen im Jänner werden die Bestimmungen zunächst noch einmal nachgeschärft. Die Maskenpflicht im Freien wird ausgeweitet, im Jänner soll auch eine Teil-Testpflicht kommen. Lehrer, Mitarbeiter aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, dem Handel sowie die sogenannten „körpernahen Dienstleister“, also Friseure, Masseure und Kosmetiker, werden verpflichtet, sich alle zwei Wochen testen zu lassen. Ja, und was sagt der freche „Herr Nimmerwurscht“ zu der aktuellen Entwicklung in der heutigen „Kronen Zeitung“? „Statt ,Silvesterpfad´ heißt es heuer dann ,Silvester fad´.“ Na, da werden aber viele versuchen, den Gegenbeweis anzutreten!