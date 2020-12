Corona sorgt für Boom bei Schönheitsoperationen

Corona-Zeit ist Maskenzeit - doch Videocalls sind nach wie vor oben ohne. In der Pandemie boomen Schönheitsoperationen in Österreich. Auch, weil anfängliche OP-Spuren im Gesicht mit Maske abgedeckt werden können. Die meisten Eingriffe ästhetischer Natur erfolgen in Wien, am wenigsten in Kärnten.