ORF-„Vorstadtweiber“ gehen in die fünfte Runde

Die „Vorstadtweiber“ gehen Anfang des Jahres in die vorletzte Runde. Am 11. Jänner startet die Ausstrahlung der zehn neuen Folgen auf ORF 1 (montags um 20.15 Uhr), kündigte der ORF in einer Aussendung an. Die komplette fünfte Staffel des Erfolgsformats von Regisseurin Mirjam Unger, Regisseur Harald Sicheritz und Drehbuchautor Uli Bree ist bereits ab 4. Jänner auf Flimmit zu sehen.