Filme von Warner Bros. parallel im Kino und online

Streaming von Filmen und Serien ist weiter auf dem Vormarsch: Das US-Filmstudio Warner Bros. bietet seine Filme künftig gleichzeitig in Kinos und dem konzerneigenen Streaming-Dienst HBO Max an. Die Regelung gelte ab 2021 für zunächst ein Jahr, teilte die zum Telekomkonzern AT&T gehörende Firma am Donnerstag in Los Angeles mit. Der „Hollywood Reporter“ sprach zu Recht von einer „beispiellosen“ Maßnahme seitens des Filmstudios. Konkurrenten wie Disney könnten dem Beispiel folgen.