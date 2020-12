Darum fährt Mick Schumacher mit der Startnummer 47

Mick Schumacher wird zu Beginn seiner Formel-1-Karriere im Team Haas mit der Startnummer 47 fahren. Er habe sich für diese Zahl entschieden, da die 4 bereits an den britischen McLaren-Fahrer Lando Norris und die 7 an den Finnen Kimi Räikkönen vergeben seien. Das seien seine Lieblingsnummern. „Wenn man all unsere Geburtstage in der Familie zusammenzählt, ergibt das die 47“, verwies der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher auf eine mathematische Besonderheit.