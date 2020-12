Perfekt! Mick Schumacher fährt 2021 in Formel 1

Schon am Freitag kommender Woche wird Schumacher beim Training in Abu Dhabi seine ersten Kilometer für Haas fahren. Auch beim Test für Nachwuchsfahrer im Anschluss an das Saisonfinale auf dem Yas Marina Circuit kommt er zum Einsatz. Schumacher führt aktuell die Meisterschaft in der Formel 2 an, Masepin ist Dritter. Es stehen nur mehr zwei Rennen auf dem Programm.