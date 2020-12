Weltumsegler nach Havarie im Südpolarmeer gerettet

Der französische Weltumsegler Kevin Escoffier ist in der Nacht auf Mittwoch von Vendee-Globe-Konkurrent Jean Le Cam nach einer Havarie im Südpolarmeer geborgen worden und befindet sich auf dessen Yacht „Yes we Cam!“. Escoffier hatte seine Yacht „PRB“ am Montagnachmittag (MEZ) nach starkem Wassereinbruch aufgeben müssen und war 840 Seemeilen südwestlich von Kapstadt in die Rettungsinsel umgestiegen.