F1-Arzt fassungslos: „Visier komplett geschmolzen“

Der Feuer-Unfall von Romain Grosjean hat die Rennsport-„Königsklasse“ am Sonntag in Schockstarre versetzt. Als Erste an der Unfallstelle gewesen waren Formel-1-Arzt Ian Roberts sowie der Lenker des Medical Cars, Alan van der Merwe. Sie halfen sofort dem Haas-Piloten und avancierten zu großen Helden. „Er war natürlich sehr zittrig und sein Visier war komplett geschmolzen“, so Roberts.