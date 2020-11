„Schaut schlimmer aus, als ich gedacht habe“

Die Salzburg-Spieler waren außer sich und reklamierten bei Schiedsrichter Schüttengruber. Nicht zu Unrecht. In der 13. Minute kam Szoboszlai nach einem Abwehr-Fehler frei zum Abschluss, aber Ljubicic rettete im letzten Moment mit den Fingerspitzen. Der Haken an der Sache: Er ist kein Torhüter. Dafür hätte es also klar Rot geben müssen, der Schiedsrichter beließ es bei Gelb.