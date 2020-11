Comeback beim 1. FC Köln? Das sagt Peter Stöger!

17 Spiele ohne Sieg, in der Tabelle auf einem Abstiegsplatz und nun Borussia Dortmund vor der Brust - der 1. FC Köln erlebt zurzeit keine optimale Phase! Und wie so oft steht mit Markus Gisdol auch bei den „Geißböcken“ der Trainer im Mittelpunkt der Kritik - und womöglich kurz vor dem Aus. Als möglicher Kandidat für die Nachfolge wird in deutschen Medien Peter Stöger kolportiert, Kölner Erfolgstrainer zwischen Juli 2013 und Dezember 2017. Was der Wiener dazu zu sagen hat?