TV-Bild von Kaminfeuer sorgte für Großeinsatz

Um 5:14 Uhr heulten am Mittwochmorgen in Schwelm die Sirenen. Eine Bewohnerin hatte aus ihrem Fenster Feuerschein in einer Wohnung eines Nachbarhauses entdeckt und den Notruf abgesetzt. Menschen wurden in der brennenden Wohnung des Mehrfamilienwohnhauses vermutet, weshalb ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei ausrückte.