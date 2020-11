Skandal-Profi beschert BVB einen Millionenregen!

So hoch veranlagt er auch ist, zumeist sorgt er nur für Frust und Ärger - und nun lässt Ousmane Dembélé die Finanzen des ohnehin schon klammen FC Barcelona weiter unter Druck geraten! Denn weil der zu oft zu launische Offensiv-Zauberer inzwischen 75 Pflichtspiel-Einsätze für die Katalanen absolviert hat, ist wieder eine Nachzahlung an Dembélés Ex-Klub Borussia Dortmund fällig. Wie man es damals, im Jahr 2017, vertraglich ausgehandelt hat - was man bei Barca inzwischen wohl bereut ...