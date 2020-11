AC Milan nach 3:1 bei SSC Napoli weiter Leader

Der AC Milan ist auch nach der 8. Runde der italienischen Serie A an der Tabellenspitze zu finden! Die weiter ungeschlagenen Mailänder setzten sich am Sonntagabend im Topspiel bei SSC Napoli mit 3:1 durch und feierten ihren sechsten Saisonsieg. Nach der 0:3-Niederlage in der Europa League gegen Lille sowie dem Heim-2:2 in der Meisterschaft gegen Hellas Verona gelang die Rückkehr auf die Siegerstraße.