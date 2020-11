Das wohl verrückteste Elferschießen aller Zeiten

Bei der Play-off-Partie zwischen Orlando City und New York City FC ist es in der amerikanischen MLS zu einem völlig verrückten Elfmeterschießen (oben im Video) gekommen. Pedro Gallese, der Torwart von Orlando, hielt den vermeintlich entscheidenden Strafstoß, stand dabei jedoch zu weit vor der Linie. Am Ende avanciert Verteidiger Rodrigo Schlegel zum großen Helden.