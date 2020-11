„Kiste Bier, Auto“ - Pannen-Goalie dankt Dragovic

Mit dem fünften Sieg in Serie setzte sich Bayer Leverkusen in der Bundesliga-Spitzengruppe fest und steht auf Rang drei. Der in der 50. Minute eingewechselte österreichische Teamverteidiger Aleksandar Dragovic schoss die Rheinländer in der 88. Minute zum 2:1-Sieg gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld und rettete damit seinen Keeper Lukas Hradecky, der sich zuvor einen Mega-Patzer geleistet hat. „Er darf sich was zwischen einer Kiste Bier und einem Auto aussuchen“, dankt der Goalie dem ÖFB-Kicker.