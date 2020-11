Twitter nimmt Trump im Jänner Präsidentenkonto ab

Twitter erklärte gegenüber „Politico“: „Twitter bereitet aktiv die Unterstützung der Übergabe der institutionellen Twitter-Konten des Weißen Hauses am 20. Jänner 2021 vor. Wie wir es auch bei der präsidentiellen Übergabe 2017 getan haben, wird dieser Prozess in enger Abstimmung mit der National Archives and Records Administration erfolgen.“