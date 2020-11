Weihnachten findet heuer trotzdem statt!

Bei „Blumen Kopf“ in Frastanz steht indes die Natur im Fokus. Unter dem Motto „Wandlung so berührend und schön - von der Blüte zum Fruchtstand“, wird ab Dienstag auch online gezeigt, wie man sich zu Weihnachten die Natur ins Haus holt. Bereits im Sommer hat sich das Team rund um Geschäftsführer Sebastian Geiger Gedanken gemacht und damit begonnen, Pflanzen zu sammeln und zu trocken. „Wir legen sehr viel Wert auf Regionalität und produzieren unsere Blumen in Bio-Qualität.“ Die natürlichen Verwandlungskünstler geben im Zusammenspiel mit Gefäßen, Kerzen und Lichtern ein heimeliges Gefühl in der Vorweihnachtszeit.