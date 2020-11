Grazer Historiker: „Politik fehlt das Gespür“

Aber auch Covid-19 hat bereits über 1,3 Millionen Todesopfer gefordert...

Natürlich ist das tragisch. Aber auch hier spricht man von der schwersten Pandemie seit 100 Jahren, obwohl das gemessen an den Opferzahlen einfach nicht stimmt. Die Asiatische Grippe forderte Ende der 1950er-Jahre rund zwei Millionen Todesopfer, und auch an der sogenannten Hongkong-Grippe ist schätzungsweise eine Million Menschen gestorben. Wobei es damals in unseren Spitälern keine Meldepflicht gab - heute gibt’s bei Corona die tagesaktuellen Todeszahlen. Und was man auch vergisst, 2017/18 hatten wir in Österreich 2800 Grippe-Tote.