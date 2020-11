Grazer Anwalt zerpflückt Quarantäne-Bescheide

Was kritisiert der Jurist aber nun genau? „Zum Beispiel, dass Bescheide an Minderjährige ausgestellt werden - dabei sind Kinder ja gar nicht geschäftstüchtig, also müsste der Bescheid an die Erziehungsberechtigten adressiert sein.“ Aber auch die Übermittlung per Mail ist aus Zistlers Sicht rechtlich bedenklich: „Das Zustellgesetz besagt, wenn ich behördliche Schriftstücke elektronisch übermittelt bekommen will, muss ich mich erst dafür registrieren.“ Dazu ist für den Advokaten die Rechtsmittelbelehrung für Nichtjuristen nicht nachvollziehbar und auch der Sachverhalt nicht wirklich juristisch begründet.