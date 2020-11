Massen in Einkaufszentren: Appell von Anschober

Menschenmassen in Einkaufszentren: Derartige Bilder aus jüngster Zeit hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag als „besorgniserregend“ bezeichnet. „Wir haben in Österreich aktuell eine sehr hohe virologische Aktivität und damit ein hohes Risiko. Wir müssen daher alles tun, um Kontakte massiv zu verringern und das Risiko zu reduzieren. Die Bilder vom vergangenen Wochenende dürfen sich an diesem Wochenende nicht wiederholen“, warnte Anschober.