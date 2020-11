Corona-Datenchaos macht Prognosen extrem schwierig

Anschober sieht Datenprobleme behoben

Gesundheitsminister Anschober reagierte auf die Kritik und erklärte am Donnerstag, dass die in den vergangenen Tagen aufgetretenen Probleme mit den Corona-Daten behoben worden seien. „Die Nachricht heute Früh war, dass das erledigt ist und wieder zu 100 Prozent funktionieren sollte“, so Anschober. Am Donnerstag soll es demnach aber noch zu „Nachmeldungen“ kommen.