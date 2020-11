Alibaba feiert Verkaufsrekord am „Singles Day“

„Made in Austria“ auch in China gefragt

Auch für Händler in Asien und Europa wird der Aktionstag wirtschaftlich immer interessanter. „Mehr als 250.000 Marken waren heuer an Bord, um den chinesischen Markt anzusprechen“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Mittwoch in einer Aussendung. „Made in Austria“ spreche asiatische Kunden weiterhin an. „Österreichische Händler nehmen diesen Tag immer stärker zum Anlass, um neue Kunden zu gewinnen und Stammkunden mit besonderen Angeboten zu halten“, so der Handelsverband-Geschäftsführer.