„Viele falsche Dinge!“ Jetzt spricht Alabas Vater

George Alaba, Vater von Österreichs Fußball-Star David Alaba, hat am Dienstagabend im Rahmen der Lotterien Sporthilfe-Gala in Wien zu den Vertragsdiskussionen um seinen Sohn Stellung genommen. Der Bayern-Profi sei „so enttäuscht und verletzt, weil so viele falsche Dinge in der Öffentlichkeit transportiert werden“, sagte Alaba senior.