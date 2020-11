VSV gewann Jubiläumsspiel gegen Dornbirn mit 6:5

Was für eine Achterbahnfahrt! Nachzügler VSV war im Kellerduell gegen Dornbirn 3:1 vorne, dann 3:5 hinten - am Ende gab’s einen 6:5-Sieg im Penaltykrimi. Da traf Martin Ulmer als Einziger. „Ich bin so froh, dass wir diesen Sieg noch geholt haben.“ Damit ist Coach Ceman (vorerst) gerettet - ein Mann hätte ihn fast im Alleingang abgeschossen: Keeper Gudlevskis.