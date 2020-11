Coronavirus wütet: 13 Todesfälle in der Steiermark

270 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, sind somit seit Ausbruch der Pandemie in der Steiermark gestorben. Die meisten Opfer (54) gibt es im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, in Graz und Graz-Umgebung waren es jeweils 53. Trotz auch hier stark steigender Infektionszahlen gibt es weiterhin keinen Verstorbenen im Bezirk Murau.