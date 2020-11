Haas vor sechstem Linz-Turnier: „Ein hartes Los“

Ausgerechnet ihr Heimturnier in Linz ist nun auch der Schlusspunkt hinter die gesamte WTA-Saison. Wegen der Coronavirus-Pandemie gibt es danach gar keine WTA-Punkte mehr zu holen. „Ich habe in den letzten Wochen sehr viel trainiert. Eigentlich finde ich es ja super, dass die ganzen Spielerinnen jetzt zu mir kommen, weil wir trainieren jetzt in meiner Trainingshalle“, so Haas, die sich seit Donnerstag in der „Sicherheits-Blase“ des Turniers befindet. Unabhängig wie ihr Turnier ausgeht, könne sie dann weiter trainieren.