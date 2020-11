„Unanständig!“ Bayern-Experten gehen auf Alaba los

Harte Kritik an David Alaba haben am Sonntag nach dem 3:2-Erfolg in Dortmund einige Bayern-Experten in der Fußball-Talkshow Doppelpass des deutschen Privatsenders „Sport1“ geübt. Der zähe Poker des ÖFB-Stars um eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages sei „nicht anständig“ und in Zeiten von Corona in keinster Weise angebracht, so der Tenor der Journalisten. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.