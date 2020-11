Nach Saisonende ist Selbstfindung angesagt

Nur noch weg! Nach der Viertelfinalniederlage in Paris ertönte für Tennis-Ass Oliver Marach der Schlusspfiff hinter einer Schrott-Saison - Bilanz: 15 Siege, 15 Niederlagen. Noch im Morgengrauen „flüchtete“ der Steirer gestern zur Familie nach Panama. „Eigentlich wollte ich gleich weiter zum Saisonaufbau in die USA, aber wegen Corona spielt’s das nicht. Daher beginne ich daheim mit dem Training, danach geht’s in die Staaten“, sagt Marach, der heilfroh ist, nicht mehr in einer Blase leben zu müssen.