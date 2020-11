Bayern: Neuer spricht über Vertragspoker von Alaba

Der ÖFB-Star hatte am Montag angegeben, „aus den Nachrichten“ vom zurückgezogenen Angebot der Bayern erfahren zu haben. Laut einem Bericht des Fachmagazins „kicker“ vom Donnerstag sei Alaba aber am Vortag in einem 30-minütigen Vieraugengespräch von Sportdirektor Hasan Salihamidzic informiert worden. Die Bayern sollen den ÖFB-Star vorab über die Rücknahme des Angebots informiert haben. Der Wiener soll laut „kicker“ 20 Millionen Euro im Jahr fordern.