Causa Alaba eskaliert! Jetzt wird es schmutzig

Fronten verhärtet

Die Fronten sind aber ohnehin verhärtet, jetzt wird die Causa sogar richtig schmutzig. Denn der Wiener hatte vor dem 2:6 der Salzburger gegen die Bayern behauptet, dass er von der Rücknahme des Vertrags-Angebots „erst aus den Nachrichten erfahren“ hat. Was – laut dem Sportmagazin „kicker“ – nicht stimmt. Bereits nach dem Training am Sonntag, also vor der TV-Ausstrahlung, soll Sportvorstand Hasan Salihamidzic (unten im Bild) Alaba informiert haben. Weshalb Bayerns Bosse dann bei Alabas PK „ihren Ohren nicht trauten“.