Geschmacksfrage: Alter Adel trifft neue Sehnsüchte

„Die Idee der Clubsorten hat uns ermutigt“

Die Giners experimentieren gerne und möchten den traditionsbewussten Tirolern Neues schmackhaft machen. „In Südtirol sind sogenannte Clubsorten mit besonderen Geschmackseigenschaften der Renner. Das hat uns ermutigt“, sagt die Chefin. Sie glaubt, dass auch Nordtirol ein guter Nährboden für exklusive Sorten ist. Doch die Vielfalt hat es heute schwer. 2000 bis 5000 Apfelsorten gedeihen in Österreich. Aber nur rund 500 werden laut Artenschützern vom Verein „Arche Noah“ in nennenswerten Mengen angebaut. Und nur eine Handvoll Sorten schafft es in die Regale der Supermärkte. Die Kunden greifen immer zu den gleichen Sorten. Weil allen das Gleiche schmeckt? Oder, weil es an Alternativen mangelt? Das ist die Kernfrage!