Früheres Spital Hörgas kann hochgefahren werden

Auch die Elisabethinen versorgen an Corona Erkrankte, aktuell sind es 30 bis 40 Personen. „Unsere Mitarbeitenden leisten in dieser herausfordernden Situation empathisch und professionell Herausragendes. Um bei dieser sich täglich ändernden Quantität weiterhin bestmöglich die Akutversorgung in der Steiermark mitzutragen, haben wir zudem geplante Eingriffe verschoben, wo dies möglich ist, und die Abläufe in unserem Haus neuerlich adaptiert“, so ein Sprecher.