Wirte holen Liefer-Konzepte aus Schublade hervor

Egal, ob Cafés, Restaurants oder sogar die Jigger Bar – immer mehr Gastronomiebetriebe bieten ihre Speisen und Getränke zum Mitnehmen an oder liefern nach Hause. Einige konnten bereits auf ihre Konzepte aus dem ersten Lockdown zurückgreifen. So zum Beispiel das Gasthaus Fuxn an der Vogelweiderstraße in Salzburg. Im ersten Lockdown gab es hier schon einen Lieferservice. Dieser wurde jetzt ganz einfach „wiederbelebt“.