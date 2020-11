Lockdown: Menschen hielten sich an Ausgangssperre

Zahl der Todesopfer stieg bundesweit auf 1192 an

Auch in Kärnten wurde ein Eingriff, der ein Intensivbett bedurft hätte, verschoben. In mehreren Bundesländern starben Menschen an den Folgen des Virus, insgesamt stieg die Zahl der Todesopfer am Dienstag bundesweit auf 1192 an. Indes wurden 4182 Neuinfektionen vermeldet, eine Zahl, die allerdings mit Vorsicht zu genießen ist – in Niederösterreich konnten am Dienstag aufgrund technischer Probleme keine neuen Fälle eingegeben werden.